مسؤول أوروبي يكشف قيمة الأصول الروسية المجمدة

أفاد المفوض الأوروبي لشؤون العدل بأن الجزء الأكبر من الأصول الروسية التي جرى تجميدها لدى الاتحاد الأوروبي (27 دولة) منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط الماضي، والتي تبلغ 13.9 مليار يورو (14 مليار دولار) يوجد في ألمانيا وفرنسا وأيرلندا.

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وقال المفوض ديدييه رايندرز، في مقابلة أوردتها وكالة بلومبرغ للأنباء السبت، إن الدول الثلاث، بالإضافة إلى النمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ، قامت بتجميد أصول روسية بقيمة 12.7 مليار يورو، في حين أشارت دول إلى أنها صادرت مبالغ أقل، ولم تصادر دول أخرى أي مبالغ على الإطلاق.

وقال المسؤول الأوروبي: "هناك ست دول هي التي تقوم بالعمل... نحن في موقف تقدم فيه بعض الدول الأعضاء معلومات كثيرة، وتعطينا أخرى معلومات عن مبالغ قليلة للغاية... يزداد الأمر تعقيداً عندما لا تتواصل معنا دول بعينها".