Advertisement

إقتصاد

اليابان تعتزم المحافظة على حصتها في مشروع "ساخالين 2"

Lebanon 24
17-07-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-971980-637936439243243224.jpg
Doc-P-971980-637936439243243224.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قالت وكالة كيودو للأنباء، نقلا عن مصادر في حكومة اليابان، إن السلطات تسعى إلى المحافظة على حصة الشركات اليابانية في مشروع "ساخالين 2" للغاز المسال.

ووفقا لمعطيات الوكالة، يتم في الوقت الراهن تنسيق المواقف مع الشركات اليابانية المشتركة في المشروع - ميتسوي وميتسوبيشي.
Advertisement

ويوم أمس الجمعة، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ووزير الاقتصاد والصناعة كويتشي هاجيودا، خلال محادثة هاتفية، عن خطط لمواصلة المشاركة في "ساخالين -2".

وأشارت الوكالة في نفس الوقت، إلى أن الحفاظ على الاستثمارات المذكورة، يعتمد على قرار الجانب الروسي نفسه.

في وقت سابق، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بتطبيق إجراءات استثنائية في قطاع الطاقة وتأميم شركة ساخالين لاستثمارات الطاقة لتصبح ملكا لروسيا الاتحادية، ردا على عقوبات بعض الدول ضد روسيا.

وبين هذه الإجراءات تأميم شركة "ساخالين المحدودة للطاقة" لتصبح ملكا لروسيا الاتحادية، وأسست الحكومة شركة ذات مسؤولية محدودة، يتم نقل جميع حقوق والتزامات الشركة الأجنبية لها.

وستحصل شركة "غازبروم ساخالين القابضة" على حصة في شركة "ساخالين-2" بما يتناسب مع الحصة في شركة "ساخالين للطاقة"."نوفوستي"



 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:03 | 2022-07-17
16:00 | 2022-07-17
12:00 | 2022-07-17
10:33 | 2022-07-17
10:00 | 2022-07-17
09:45 | 2022-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website