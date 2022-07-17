دولار السوق الموازية... إليكم تسعيرته عصر اليوم

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم، 29475 - 29525 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 29500 و29550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.