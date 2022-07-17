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إقتصاد

أوكرانيا تبيع بأكثر من 12 مليار دولار من احتياطاتها من الذهب

Lebanon 24
17-07-2022 | 23:00
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قالت نائبة محافظ البنك المركزي الأوكراني إن البنك باع بما قيمته 12.4 مليار دولار من احتياطيات الذهب منذ بداية الحرب في البلاد في 24 شباط.


وقالت كاترينا روزكوفا نائبة محافظ البنك المركزي الأوكراني للتلفزيون الرسمي "نبيع (هذا الذهب) حتى يتمكن مستوردونا من شراء السلع الأساسية للبلاد". وأضافت أنه لم يتم بيع الذهب لدعم عملة أوكرانيا الهريفنيا.
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