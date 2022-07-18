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إقتصاد

بعد زيارة بايدن الى السعودية... كيف بدت أسعار النفط ؟

Lebanon 24
18-07-2022 | 10:00
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صعدت أسعار النفط اليوم الاثنين مدعومة بتراجع الدولار وشح الإمدادات في الأسواق العالمية، مما عوض المخاوف بشأن الركود واحتمال حدوث إغلاق جديد في الصين بسبب فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.59% إلى 100.12 دولار للبرميل.
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فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 2.70% إلى 103.89 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وفي وقت سابق، كشفت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عن قدرتها على زيادة إنتاجها لـ13 مليون برميل يوميا، وذلك على هامش زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم السبت الماضي، إن المملكة ستزيد "طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا، وبعد ذلك لن يكون لدى السعودية أي قدرة إضافية لزيادة الإنتاج".

وعلى صعيد متصل، أكد الوزراء والمسؤولون في السعودية أن قرارات السياسة النفطية ستتخذ وفقا لمنطق السوق وداخل تحالف "أوبك+".

وشدد المسؤولون على أن أي قرار لضخ المزيد من النفط سيتخذ في إطار "أوبك+"، التي ستعقد اجتماعها المقبل لصنع القرار في الثالث من أغسطس 2022." RT + بلومبرغ"


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