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إقتصاد

مشروع غاز ضخم بالشراكة بين أكثر من دولة... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
18-07-2022 | 12:00
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أصبحت الشركة الروسية المتحدة للمعادن (OMK) أحد المستثمرين الرئيسيين في بناء خط أنابيب الغاز NMGP، الذي سيربط نيجيريا بالمغرب، وفقا لما ذكره السفير النيجيري في روسيا عبد الله شيخو.

وقال السفير في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" نشرت اليوم الاثنين: "نعم الشركة الروسية المتحدة للمعادن تشارك في هذه العملية (المشروع). إنها من بين المستثمرين الرئيسيين في هذا المشروع".
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وأوضح الدبلوماسي أنه تم البدء بالمشروع، لكن إنشاء خط أنابيب الغاز سيستغرق أكثر من عام، لأنه مشروع كبير.

وتعول الحكومة النيجيرية على إطلاق المشروع قبل مايو 2023، عندما تنتهي ولاية الرئيس النيجيري محمد بخاري.

ووقع المغرب ونيجيريا اتفاقا لبناء خط أنابيب غاز في ديسمبر 2016، بطول يقدر بـ 5660 كيلومترا."نوفوستي"


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