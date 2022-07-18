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إقتصاد

دول الـ "G20": لضرورة رفع كل القيود المالية

Lebanon 24
18-07-2022 | 16:00
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شارك وفد روسي، ضم ممثلي وزارة المالية وبنك روسيا، في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي عقد يومي 15 و 16 يوليو 2022 في إندونيسيا.

وقالت المالية الروسية في بيانها اليوم: "خلال الفعالية أشار الوفد الروسي إلى أنه نتيجة لاستخدام التدابير المالية كأداة للعقوبات، تحدث تحولات جذرية في الهيكل المالي الدولي، مما يسهم في زيادة تفتيت النظام المالي العالمي".
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وأشارت المالية في بيانها، إلى أن معظم دول مجموعة العشرين، تعتقد أنه من الضروري إزالة جميع القيود من أجل الأداء الطبيعي لسوق الأسمدة والأغذية العالمية.

وتابع بيان المالية الروسية إنه تم  اختتام اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين دون اعتماد بيان ختامي، على الرغم من جهود الدولة التي ترأست الفعالية." تاس"

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