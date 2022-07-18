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إقتصاد

الاقتصاد الأسرع نموا في العالم... من هي الدولة التي ستحصل عليه ؟

Lebanon 24
18-07-2022 | 07:00
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أعلن بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) -يوم السبت- أن اقتصاد الهند ما زال مرنا في مواجهة الرياح العالمية المعاكسة، ومن المتوقع أن يظل في طريقه ليصبح الاقتصاد الأسرع نموا في العالم، بعد تراجع التضخم عن الذروة التي وصل إليها في الآونة الأخيرة.
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وقال البنك في نشرة له إن هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية من جديد، ونمو الزراعة، رفع التوقعات بأن الطلب في الريف سوف يلحق قريبا بالإنفاق في المدن ويعزز الانتعاش.

وأضاف إذا استمرّ اعتدال أسعار السلع الأساسية الذي شهدته الأسواق في الأسابيع الأخيرة جنبا إلى جنب مع تخفيف ضغوط سلسلة التوريد، فإن الفترة الأسوأ في الارتفاع الأخير في التضخم سوف تنتهي.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الهند ظل فوق 7%، متجاوزا نطاق سماح البنك المركزي للشهر السادس على التوالي.

وقال البنك "هناك بعض الأدلة الآن على أن ضغوط سلسلة التوريد بلغت ذروتها على الصعيد العالمي، وفي الهند، وبالتالي فإن المصدر الرئيسي لضغوط التضخم التصاعدية ربما ينحسر"." رويترز"


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