29
o
بيروت
40
o
طرابلس
27
o
صور
32
o
جبيل
24
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
32
o
بعلبك
26
o
بشري
30
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الاقتصاد الأسرع نموا في العالم... من هي الدولة التي ستحصل عليه ؟
Lebanon 24
18-07-2022
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) -يوم السبت- أن اقتصاد الهند ما زال مرنا في مواجهة الرياح العالمية المعاكسة، ومن المتوقع أن يظل في طريقه ليصبح الاقتصاد الأسرع نموا في العالم، بعد تراجع التضخم عن الذروة التي وصل إليها في الآونة الأخيرة.
Advertisement
وقال البنك في نشرة له إن هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية من جديد، ونمو الزراعة، رفع التوقعات بأن الطلب في الريف سوف يلحق قريبا بالإنفاق في المدن ويعزز الانتعاش.
وأضاف إذا استمرّ اعتدال أسعار السلع الأساسية الذي شهدته الأسواق في الأسابيع الأخيرة جنبا إلى جنب مع تخفيف ضغوط سلسلة التوريد، فإن الفترة الأسوأ في الارتفاع الأخير في التضخم سوف تنتهي.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الهند ظل فوق 7%، متجاوزا نطاق سماح البنك المركزي للشهر السادس على التوالي.
وقال البنك "هناك بعض الأدلة الآن على أن ضغوط سلسلة التوريد بلغت ذروتها على الصعيد العالمي، وفي الهند، وبالتالي فإن المصدر الرئيسي لضغوط التضخم التصاعدية ربما ينحسر"." رويترز"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن تسعيرة البنزين.. إليكم ما سيجري غداً
Lebanon 24
خبرٌ عن تسعيرة البنزين.. إليكم ما سيجري غداً
14:47 | 2022-07-17
17/07/2022 02:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث عالمي بعد 3 أشهر قد يمنع المغتربين من تحويل الأموال إلى لبنان
Lebanon 24
حدث عالمي بعد 3 أشهر قد يمنع المغتربين من تحويل الأموال إلى لبنان
03:00 | 2022-07-18
18/07/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أموالٌ ستُحوّل إلى المصارف قريباً.. من سيستلمها؟
Lebanon 24
أموالٌ ستُحوّل إلى المصارف قريباً.. من سيستلمها؟
12:25 | 2022-07-17
17/07/2022 12:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر ربطة الخبز سيرتفع بقوّة.. هكذا سيُصبح
Lebanon 24
سعر ربطة الخبز سيرتفع بقوّة.. هكذا سيُصبح
16:03 | 2022-07-17
17/07/2022 04:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
استنفارٌ أمني حول وزارة بارزة.. ما الذي يُحضّر؟
Lebanon 24
استنفارٌ أمني حول وزارة بارزة.. ما الذي يُحضّر؟
13:51 | 2022-07-17
17/07/2022 01:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
12:00 | 2022-07-18
مشروع غاز ضخم بالشراكة بين أكثر من دولة... اليكم التفاصيل
12:00 | 2022-07-18
هذه سيناريوهات خروج اليورو من أزمة هبوطه أمام الدولار
11:44 | 2022-07-18
صدور آخر تسعيرة لدولار "صيرفة" اليوم.. كم بلغت؟
10:00 | 2022-07-18
بعد زيارة بايدن الى السعودية... كيف بدت أسعار النفط ؟
10:00 | 2022-07-18
دول كبرى تسجل نسب تضخم تاريخية.. إليكُم الأرقام والتفاصيل
09:50 | 2022-07-18
ارتفاع في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
فيديو
حادثة مروعة.. عثر على زوجته معلقة وعارية وسط غرفة المعيشة في المنزل (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروعة.. عثر على زوجته معلقة وعارية وسط غرفة المعيشة في المنزل (فيديو)
05:00 | 2022-07-17
18/07/2022 19:21:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ورد الخال تُفاجئ الجمهور.. ظهرت بالمايوه وتقفز داخل أحد المسابح! (صور وفيديو)
Lebanon 24
ورد الخال تُفاجئ الجمهور.. ظهرت بالمايوه وتقفز داخل أحد المسابح! (صور وفيديو)
02:16 | 2022-07-17
18/07/2022 19:21:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل مخمور يهبط بطائرته على طريق سريع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رجل مخمور يهبط بطائرته على طريق سريع.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-07-17
18/07/2022 19:21:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact