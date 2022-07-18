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إقتصاد
ارتفاع في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
18-07-2022
|
09:50
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يتم التداول عصر اليوم الإثنين في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 29575 - 29625 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
بينما كان يتم التداول صباحا في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 29450 - 29500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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