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إقتصاد

ارتفاع في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً

Lebanon 24
18-07-2022 | 09:50
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يتم التداول عصر اليوم الإثنين في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 29575 - 29625 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
بينما كان يتم التداول صباحا في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 29450 - 29500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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