ارتفاع في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً

يتم التداول عصر اليوم الإثنين في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 29575 - 29625 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

بينما كان يتم التداول صباحا في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 29450 - 29500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.