دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فكم بلغ مساءً؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم، 29600 - 29650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 29575 - 29625 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.