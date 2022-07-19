اليابان والصين تخفضان حيازاتهما من سندات الخزانة الأميركية

أظهرت بيانات من وزارة الخزانة الاميركية، الإثنين، أن اليابان والصين قلصتا حيازاتهما من سندات الخزانة الأميركية في أيار إلى أدنى مستويات في عدة أعوام.

وأشارت البيانات إلى أن حيازات اليابان تراجعت إلى 1.212 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ كانون الثاني 2020 عندما كان رصيد البلاد من سندات الخزانة الأميركية 1.211 تريليون دولار.

Advertisement

وفي نيسان، بلغت حيازات اليابان 1.218 تريليون دولار.

وأظهرت البيانات أن حيازات الصين من الدين الحكومي الأميركي هبطت إلى 980.8 مليار دولار في أيار، وهو أدنى مستوى منذ أيار 2020 عندما كانت تلك الحيازات 843.7 مليار دولار.

وفي نيسان، بلغت حيازات الصين 1.003 تريليون دولار.