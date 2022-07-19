مؤسسة النفط الليبية: مستعدون لتصدير الخام

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استعدادها لتصدير كميات النفط الخام بعد رفع حالة القوة القاهرة على الموانئ والحقول النفطية.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء الإثنين: "من المبرمج أن تصل يوم 20 تموز ناقلة إلى ميناء الزويتينة لتحميل كمية مليون برميل من خام حقل أبوالطفل، وسيتم وصول ناقلة إلى ميناء السدرة مبرمجة خلال الفترة من 19 إلى 20 يوليو (تموز) الجاري، فضلاً عن أنه ستصل ناقلتان لميناء رأس لانوف يومي 20 و21 تموز على التوالي".

Advertisement

كذلك، أفادت المؤسسة بوجود ناقلة مبرمجة لتحميل شحنة من خام البريقة بحمولة 600 ألف برميل وذلك خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن هذه الترتيبات تم القيام بها من أجل استئناف عمليات الإنتاج.



وتبلغ القدرة الإنتاجية اليومية للنفط الليبي 1.2 مليون برميل، بالإضافة للغاز الذي يتم تصديره إلى إيطاليا عبر خط أنابيب مليته.

وتحتل ليبيا المركز الأول أفريقيا في احتياطيات النفط.