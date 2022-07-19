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إقتصاد

تصدير الحبوب من روسيا مستمر... اليكم كم ستبلغ الارقام؟

Lebanon 24
19-07-2022 | 14:00
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تتوقع تصدير 37 مليون طن من الحبوب للموسم الحالي، و50 مليون طن العام المقبل، وعشرات ملايين الأطنان من الأسمدة.

وقال نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين إن "روسيا تتوقع تصدير 37 مليون طن من الحبوب هذا الموسم الزراعي وحوالي 50 مليون طن في العام المقبل".
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وأضاف أن موسكو تتوقع تصدير عشرات ملايين الأطنان من الأسمدة."نوفوستي" 


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