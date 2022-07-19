إيران توّقع أول اتفاقية طويلة الأمد مع العراق في مجال الكهرباء.. هذه تفاصيلها

أعلن وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، عن توقيع بلاده على أول اتفاقية طويلة الأمد مع العراق بمجال الكهرباء، معتبرا أن إيران القوة الأولى لتوليد الكهرباء في منطقة غرب آسيا.

وفي تصريحات لوكالة "فارس"، قال علي أكبر محرابيان: "إن التوجه نحو عقد الاتفاقيات الاستراتيجية طويلة الأمد في مجال الكهرباء يعتبر من أهم محاور الدبلوماسية للحكومة الحالية التي أدت الى نتائج مشرقة لإيران".

ولفت إلى "الطاقات الموجودة في إيران في مجال الكهرباء"، مشيرا إلى أنها "حسب التقارير الدولية، تعتبر أكبر مصدر لإنتاج وتوزيع الكهرباء بين دول غرب آسيا، وكانت أقوى الدول في هذا الحقل بين الدول المذكورة رغم بطء مسيرة تطوير صناعة الكهرباء خلال الاعوام الماضية".

ورأى وزير الطاقة أن "إيران هي البلد الأعلى في مجال الكهرباء بين دول غرب آسيا".

وأوضح قائلا: "إن قدرة إيران في هذا المجال لاتختص بالمحطات الكهربائية، بل إنها اصبحت تتبوأ مكانة مهمة بين دول العالم بسبب تطورها العلمي حيث أنها تنوي تصدير انواع الخدمات الهندسية في مجال الكهرباء أيضا".

(روسيا اليوم)