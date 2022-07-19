دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم، 29650 - 29700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



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وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 29600 - 29650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.