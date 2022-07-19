بوتين يتهم أوكرانيا بتعطيل إمدادات الغاز لأوروبا







وفي حديثه إلى الصحفيين من طهران، قال بوتين إن "غازبروم" ليست مسؤولة عن تقليص سعة نقل الغاز، متهما أوكرانيا بإغلاق أحد الخطوط المارة إلى أوروبا.

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وكان بوتين يتحدث في مؤتمر صحفي عقب قمة ثلاثية، جمعته بنظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان.



كما اشترط الرئيس الروسي أن يرفع كل الغرب القيود التي فرضها على تصدير الحبوب الروسية، مقابل أن تسهل موسكو تصدير الحبوب الأوكرانية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" مستعدة للوفاء بالتزاماتها بشأن صادرات الغاز.وفي حديثه إلى الصحفيين من طهران، قال بوتين إن "غازبروم" ليست مسؤولة عن تقليص سعة نقل الغاز، متهما أوكرانيا بإغلاق أحد الخطوط المارة إلى أوروبا.وكان بوتين يتحدث في مؤتمر صحفي عقب قمة ثلاثية، جمعته بنظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان.كما اشترط الرئيس الروسي أن يرفع كل الغرب القيود التي فرضها على تصدير الحبوب الروسية، مقابل أن تسهل موسكو تصدير الحبوب الأوكرانية.





ولفت بوتين إلى أنه ناقش مع أردوغان موضوع تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة حاليا بفعل الهجوم الروسي، عبر ممرات بحرية آمنة، في ظل الخشية من حصول أزمة غذاء عالمية.



إلا أنه لم يعط حتى الساعة تفاصيل إضافية بشأن تقدم هذه المحادثات.



ومن جهة أخرى، اعتبر بوتين أن المحادثات الثلاثية التي أجراها في طهران بشأن النزاع السوري كانت "مفيدة جدا". وقال بوتين: "سنعمل على تسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية، لكننا ننطلق من فكرة أنه سيتم رفع كل القيود المتعلقة بنقل الجوي لصادرات الحبوب الروسية".ولفت بوتين إلى أنه ناقش مع أردوغان موضوع تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة حاليا بفعل الهجوم الروسي، عبر ممرات بحرية آمنة، في ظل الخشية من حصول أزمة غذاء عالمية.إلا أنه لم يعط حتى الساعة تفاصيل إضافية بشأن تقدم هذه المحادثات.ومن جهة أخرى، اعتبر بوتين أن المحادثات الثلاثية التي أجراها في طهران بشأن النزاع السوري كانت "مفيدة جدا".

وإثر القمة قال بوتين في خطاب نقل وقائعه التلفزيونان الإيراني والروسي، إن "اللقاء كان مفيدا جدا (...) ناقشنا النقاط الأساسية لتعاوننا المتعلق بسوريا"، داعيا نظيريه لزيارة روسيا لعقد قمة جديدة بهذا الشأن.



وأكد: "في السنوات الأخيرة، تراجع التهديد الإرهابي بفضل جهودنا المشتركة"، موضحا أن المشاورات المقبلة ضمن إطار "عملية أستانة للسلام" الرامية لإنهاء النزاع السوري المتواصل منذ 2011، يجب أن تعقد قبل نهاية العام.