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إقتصاد
شركة يابانية تشتري الغاز بأسعار مرتفعة جدا
Lebanon 24
20-07-2022
|
12:00
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اشترت شركة Nippon Steel Corp اليابانية، شحنة من الغاز الطبيعي المسال تعتبر الأغلى قيمة في تاريخ البلاد، حسبما نقلت عن مصادرها وكالة رويترز.
وجاءت هذه الصفقة، على خلفية تزايد المخاوف من تعثر أو توقف توريد الغاز المسال من روسيا.
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ونقلت الوكالة عن المصدر: "إنطلاقا من مقاييس السفينة الناقلة للغاز المسال، ستتراوح قيمة الشحنة من 132 إلى 135 مليون دولار حسب الحمولة المسموح بها".
وأشار المصدر إلى أن ذلك، يجعل هذه الشحنة، أغلى شحنة من الغاز الطبيعي المسال تشتريها اليابان.
ويشار إلى أن تسليم شحنة الغاز المسال هذه، سيتم في سبتمبر المقبل.
في وقت سابق، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بتطبيق إجراءات استثنائية في قطاع الطاقة وتأميم شركة ساخالين لاستثمارات الطاقة، التي تملك شركتا "ميتسوبيشي" و"ميتسوي" اليابانيتان حصة فيها. وأصبحت شركة "ساخالين المحدودة للطاقة" ملكا لروسيا الاتحادية، وأسست الحكومة شركة ذات مسؤولية محدودة، يتم نقل جميع حقوق والتزامات الشركة الأجنبية لها.
وستحصل شركة "غازبروم ساخالين القابضة" على حصة في شركة "ساخالين-2" بما يتناسب مع الحصة في شركة "ساخالين للطاقة"."نوفوستي"
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