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إقتصاد

قناة السويس تحقق أرباحا طائلة

Lebanon 24
20-07-2022 | 09:00
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أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري تحقيق قناة السويس أعلى عائد في تاريخها خلال 2021/2022.

وأوضح المركز أن إيرادات القناة شهدت ارتفاعا بنسبة 20.7% لتسجل حوالي 7 مليارات دولار وذلك مقارنة بنحو 5.8 مليارات دولار في 2020/2021.
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ووفقا للمركز فقد سجلت القناة هذه الأرقام بعدما شهد عدد السفن العابرة لقناة السويس خلال 2021/2022 ارتفاعا بنسبة 15.7%، مسجلة بذلك نحو 22 ألف سفينة وذلك مقارنة بـ 19 ألف سفينة في 2020/2021، كما شهدت الحمولة الصافية العابرة للقناة ارتفاعًا بنحو 10.9% لتصل إلى 1.32 مليار طن في 2021/2022 وذلك مقارنة بنحو 1.19 مليار طن في 2020/2021."الأهرام"


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