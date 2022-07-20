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إقتصاد
الاستراد التركي للغاز المصري مستمر وبكميات كبيرة
Lebanon 24
20-07-2022
|
07:00
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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى بلغ 16.6 مليون طن خلال أول 4 أشهر من العام الحالي 2022، مقابل 17.3 مليون طن خلال العام السابق.
وأوضح أن الإنتاج المحلي من الغاز تدرج شهريا من 4.4 مليون طن فى يناير الماضى لـ 3.8 مليون طن فى فبراير الماضى ثم 4.3 مليون طن فى شهر مارس الماضي، وصولًا لـ 4.1 مليون طن في شهر أبريل من العام نفسه.
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وأشار جهاز الإحصاء، إلى تراجع حجم الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى إلى حدود 14.7 مليون طن خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 2022 مقابل 15.3 مليون طن خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، لتحقق مصر بذلك فائض فى إنتاج الغاز الطبيعى قدره 1.9 مليون طن خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 2 مليون طن خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.
كما أظهر تقرير الإحصاء، أن إجمالي الإنتاج المحلي من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز بلغ 9.5 مليون طن خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2022، مقابل 9.6 مليون طن خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، وسجل حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية الأخرى 11.081 مليون طن خلال الأربعة أشهر الأولى من 2022 مقابل 8.7 مليون طن خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.
وكانت صادرات مصر من الغاز الطبيعي قد ارتفعت لـ 2.8 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 559.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 406.5%.
وتصدرت تركيا قائمة أعلى دول العالم استيرادًا للغاز الطبيعي من مصر خلال الربع الأول 2022؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 917.2 مليون دولار، يليها أسبانيا 425.7 مليون دولار، ثم إندونيسيا 317.8 مليون دولار."الدستور"
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