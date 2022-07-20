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إقتصاد
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته المسائية
Lebanon 24
20-07-2022
|
14:00
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم ما بين 29750 - 29800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 29650 - 29700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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