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إقتصاد

تركيا أطلقت عملية التنقيب عن الغاز في المتوسط

Lebanon 24
20-07-2022 | 23:19
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صرح نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، بأن سفينة التنقيب عن الغاز الطبيعي "عبد الحميد خان" ستبدأ أعمالها في أغسطس المقبل بالبحر الأبيض المتوسط.

وقال المسؤول التركي، في كلمة اليوم الأربعاء، إن سفينة التنقيب عن الغاز الطبيعي "عبد الحميد خان" ستبدأ أعمالها في أغسطس المقبل بالبحر المتوسط.
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وأضاف أن الحقوق في شرق المتوسط يتم الدفاع عنها بحزم ضد جميع أنواع الاستفزازات والمحاولات غير القانونية، وشدد على أن "أي محاولة لاستبعاد تركيا والقبارصة الأتراك من شرق المتوسط لم ولن تنجح".

وفي وقت سابق، صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، بأن سفينة التنقيب "عبد الحميد خان" ستبدأ أعمالها في أغسطس المقبل في المتوسط، وقال إن السفينة اتمتلك أحدث التقنيات، وإنه من المرجح أن تبدأ عملياتها بالبحر المتوسط في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل.

وفي يونيو الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اكتشاف مكامن نفطية في منطقة أضنة بجنوب تركيا، تقدر احتياطيات النفط فيها بمليار دولار.

وأضاف أن "قيمة الاحتياطيات تقدر بحوالي مليار دولار"، مؤكدا أن التحضيرات مستمرة لبدء الإنتاج في ما مجموعه 10 آبار، وذلك من خلال حفر 8 آبار جديدة في الحقل ذاته." الأناضول"


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