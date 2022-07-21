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إقتصاد

نسب التضخم ترتفع في كندا بشكل ملحوظ

Lebanon 24
21-07-2022 | 08:00
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أفادت وكالة الإحصاء الكندية اليوم الأربعاء، بأن أسعار المستهلك في كندا ارتفعت في يونيو 2022 بواقع 8.1% على أساس سنوي، ويعد هذا المستوى الأعلى منذ عام 1983.

وللمقارنة فإن المعدل السنوي للتضخم كان في شهر مايو 2022 عند مستوى 7.7%. ويرجع النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار البنزين، في ظل صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية.
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وقالت الوكالة: "على أساس سنوي، دفع المستهلكون 54.6% أكثر للوقود في يونيو 2022 بعد زيادة بنسبة 48.0% في مايو 2022، وجاء ذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام".

وجاءت النتيجة مخالفة لتوقعات المحللين الذين أشاروا إلى أن معدل التضخم السنوي في شهر يونيو 2022 من المتوقع أن يرتفع إلى مستوى 8.4%." نوفوستي"


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