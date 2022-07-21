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إقتصاد
على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
21-07-2022
|
01:48
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افتتح سعر صرف الدولار الاميركي في السوق الموازية صباح اليوم على سعر تراوح ما بين 29750 و 29800 ليرة للدولار الواحد.
ومان سعر الصرف قد اقفل مساء أمس على السعر نفسه.
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