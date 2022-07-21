على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

افتتح سعر صرف الدولار الاميركي في السوق الموازية صباح اليوم على سعر تراوح ما بين 29750 و 29800 ليرة للدولار الواحد.

ومان سعر الصرف قد اقفل مساء أمس على السعر نفسه.