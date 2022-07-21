"المركزي" الأوكراني يخفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار

خفّض البنك المركزي الأوكراني، قيمة العملة المحلية بـ25% مقابل الدولار.



وكان "المركزي" الأوكراني، أعلن في وقت سابق عن بيع ما قيمته 12.4 مليار دولار من احتياطيات الذهب منذ بداية النزاع العسكري في 24 فبراير الماضي.

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