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إقتصاد

"المركزي" الأوكراني يخفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار

Lebanon 24
21-07-2022 | 12:00
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خفّض البنك المركزي الأوكراني، قيمة العملة المحلية بـ25% مقابل الدولار.

وكان "المركزي" الأوكراني، أعلن في وقت سابق عن بيع ما قيمته 12.4 مليار دولار من احتياطيات الذهب منذ بداية النزاع العسكري في 24 فبراير الماضي.
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المصدر: العربية
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