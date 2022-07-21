دولار السوق الموازية... كم سجّل عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم، 29775 - 29825 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 29750 - 29800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.