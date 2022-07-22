قلّة محصول القمح تثير مخاوف في سوريا.. العمال قلقون!

ويعتبر شمال شرق سوريا حيويا لإنتاج الحبوب في البلاد، لكن السلطات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على المنطقة لا تتوقع أن يلبي محصول هذا العام احتياجات منطقتهم، ناهيك عن إمداد أجزاء أخرى من البلاد.ويزيد هذا من قتامة الصورة عن إنتاج القمح السوري الذي تراجع منذ اندلاع الحرب في 2011، مما أثار مخاوف بشأن الأمن الغذائي في بلد تقول الأمم المتحدة إن الاحتياجات فيه وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.وصرح عمران رضا، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، لوكالة رويترز، أن المؤشرات الأولية تنذر بموسم زراعي سيء آخر بعد انخفاض محصول عام 2021.ومثلما حدث لمحصول الموسم الماضي، قال رضا إن الحصاد تأثر بتأخر بداية هطول الأمطار، وفترات جفاف موسمية طويلة، وانقطاع مبكر للأمطار كانت له آثار مدمرة.كذلك، تأثرت المحاصيل بالتغيرات المناخية بما في ذلك الصقيع والارتفاع الحاد في درجات الحرارة.وقال رضا: "ارتفعت تكاليف الغذاء بشكل كبير وانخفض الإنتاج والإمدادات، ومؤشرات حصاد الموسم المقبل مثيرة للقلق. نحن قلقون للغاية بشأن الوضع العام للأمن الغذائي".وانخفض إنتاج سوريا من الحبوب من متوسط سنوي بلغ 4.1 مليون طن قبل الأزمة، وهو ما كان يكفي لتلبية الطلب المحلي، إلى ما يقدر بنحو 1.05 مليون طن في عام 2021، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة. أما في العام 2020، فقد بلغ الانتاج زهاء 2.8 مليون طن.وفي حين أن واردات القمح من روسيا، حليفة الحكومة السورية، سدت شيئا ما من الفجوة، فإن انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد الممزقة أصبح أكثر حدة من أي وقت مضى منذ بدء الحرب، بسبب عوامل من بينها انهيار الليرة السورية.ويقول برنامج الأغذية العالمي إن 12.4 مليون سوري، أو ما يقرب من 70 في المئة من سكان البلاد يعانون من انعدام الأمن الغذائي.وقالت نبيلة محمد رئيسة هيئة تطوير المجتمع الزراعي التي يقودها الأكراد الذين يديرون شمال شرق البلاد، إنه تم حتى الآن حصاد 379 ألف طن من القمح هذا العام في المنطقة.والكمية المتوقعة 450 ألف طن، وهي أقل من 600 ألف طن، وقالت نبيلة محمد إنها ضرورية لتلبية احتياجات المنطقة، مما يعني أنه لن يكون هناك فائض لتزويد المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية.وأوضحت أنه في العام الماضي كانت الأمطار قليلة وفي العام الجاري هطلت أمطار لكن ليس في الوقت المناسب للزراعة، مشيرة إلى أنّ الحرب الأوكرانية أثرت أيضاً على المزارعين مع ارتفاع أسعار الأسمدة المستوردة.وتابعت قائلة إنه تم حصاد مساحة صغيرة من المناطق التي تعتمد على الزراعة البعلية، بينما يعتمد المحصول في الغالب على الأراضي المروية.