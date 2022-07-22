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إقتصاد
على اي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
22-07-2022
|
02:34
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم 29,750 ليرة للبيع و 29,800 ليرة للشراء.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 29775 - 29825 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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