على اي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم 29,750 ليرة للبيع و 29,800 ليرة للشراء.

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وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 29775 - 29825 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.