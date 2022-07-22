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إقتصاد

لهذه الأسباب يمكن لأميركا الخروج سريعاً من أي ركود متوقع

Lebanon 24
22-07-2022 | 12:00
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اعتبر الشريك المؤسس لأكاديمية تريدر الأميركية، عمرو عبدو، أن السيناريو - الذي يشير إلى ركود حاد متوقع للاقتصاد العالمي، خصوصا الأميركي، ما يدفع الفيدرالي لعدم المضي قدما في تشديد السياسة النقدية، وبالتالي هناك فرصة للشراء في سوق الأسهم الأميركية بعد الانخفاضات الحادة منذ بداية العام - هو سيناريو واقعي بالنسبة للسوق الأميركية.
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وقال عبدو في مقابلة مع "العربية"، إن هيكل الاقتصاد الأميركي وهيكل اتخاذ القرار في الولايات المتحدة يختلف تماما عنه في أوروبا أو آسيا، مشيرا إلى أن أميركا دائما أسرع في اتخاذ القرارات التي تؤثر في السياسة النقدية والمالية.

وأضاف لذلك، فإنه إذا ما حدث ركود في الولايات المتحدة، فإنها ستخرج منه سريعا.

ولفت عبدو إلى أن الأسهم الأميركية انخفضت بشكل كبير جدا، لاسيما أسهم التكنولوجيا، حيث شهدنا مستويات القاع في الولايات المتحدة.

المصدر: العربية
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