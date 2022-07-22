أسعار النفط ترتد صعوداً.. و"برنت" يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

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ارتدت أسعار النفط صعودا خلال التعاملات الاخيرة بعد تراجعها لثاني جلسة على التوالي، ما أدى إلى محو الخسارة الأسبوعية، وسط توقعات بزيادة الطلب وتعطل خط أنابيب رئيسي في أميركا الشمالية.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، فوق 97 دولاراً للبرميل في الجلسة الأخيرة من أسبوع متقلب تأرجحت فيه الأسعار في نطاق يبلغ حوالي 10 دولارات.ويتجه خام برنت لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في 6 أسابيع، مدعوما بالتفاؤل حيال تعافي الطلب في آسيا.ونقلت "سي إن بي سي"، عن محللي "آر بي سي" في مذكرة، قولهم إن الطلب في الهند على البنزين والوقود المقطر، ارتفع إلى مستويات قياسية في يونيو رغم ارتفاع الأسعار، إذ بلغ إجمالي استهلاك المنتجات المكررة 18% أكثر من العام الماضي.وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، حذرت في مؤتمر صحافي، أمس الخميس ،بعد قرار رفع الفائدة بأكبر وتيرة زيادة منذ عام 2000، من اشتداد مخاطر التضخم، لكنها لفتت إلى أن البنك لا يرى ركودا اقتصاديا هذا العام أو العام المقبل.