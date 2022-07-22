كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 29650 - 29700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 29750 - 29800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.