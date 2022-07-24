مشاكل في تدفئة المنازل ستواجهها بولندا

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صرح وزير الاقتصاد البولندي الأسبق، يانوش شتايخوف، أن بولندا ستواجه مشاكل في تدفئة المنازل في الشتاء القادم بسبب الحظر المفروض على توريد الفحم الروسي.وقال في حديثه لموقع "Wirtualna Polska": "القرار حول فرض حظر على توريد الغاز الروسي تم اتخاذه في لحظة واحدة بشكل متهور وغير مدروس".وعبر عن اعتقاده أن قرار وارسو كان من الممكن أن يكون له معنى إذا اتخذته بلدان الاتحاد الأوروبي كلها.وأضاف: "اتخذت هذه الدول هي أيضا القرار حول حظر توريد الفحم الروسي، لكن سيبدأ سريان مفعول الحظر ابتداء في 15 أغسطس القادم. أما نحن فاتخذناه في لحظة واحدة وعن طريق دفع رجال الأعمال البولنديين الذين يقومون بتجارة الفحم نحو خسائر كبيرة. وبالطبع مَن يستخدم الفحم لتدفئة المنازل أيضا".وأعلنت بولندا سابقا عن فرض حظر كامل على توريد الفحم الروسي، مما أثر جديا على أحجام الفحم في السوق وسعره.فيبلغ سعر طن من الفحم لدى الموردين الخاصين حاليا نحو 640 دولارا. ولهذا السبب ألغت وزارة المناخ والبيئة البولندية كل المطالب الخاصة بنوعية الفحم المستخدم للتدفئة لمدة 60 يوما. وقال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، إن المستهلكين البولنديين سيواجهون في المستقبل القريب مشاكل بسبب نقص الفحم.