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إقتصاد

المركزي الروسي يفاجئ الأسواق ويخفض سعر الفائدة

Lebanon 24
24-07-2022 | 05:00
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اتخذ البنك المركزي الروسي، خلال اجتماع مجلس إدارته اليوم الجمعة، قرارا مفاجئا للأسواق، إذ خفض سعر الفائدة بواقع 1.5% إلى مستوى 8% سنوي.

وجاء في بيان صدر عن المركزي الروسي: "قرر مجلس إدارة بنك روسيا خفض السعر الرئيسي بمقدار 1.5 نقطة مئوية إلى 8% سنويا"، وأشارت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إلى أن المركزي سيستمر في تغيير سعر الفائدة الرئيسي بناء على معدل خفض التضخم.
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وجاء القرار مخالفا لتوقعات الأسواق، إذ توقع خبراء ومحللون أن يخفض المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بواقع 0.5% - 1%.

وعقب القرار تراجع سعر صرف العملة الروسية، ووفقا لبيانات بورصة موسكو بحلول الساعة 14:01 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بواقع 1.23 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 57.83 روبل، فيما صعد اليورو بواقع 63 كوبيكا إلى 57.83 روبل.

وفيما يلي أبرز النقاط التي تضمنها اجتماع المركزي الروسي:

- المركزي الروسي حسن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي في 2022، إذ يتوقع تراجع الاقتصاد الروسي هذا العام بنسبة 4% - 6%، بعد أن كان يتوقع سابقا تراجعا بنسبة 8% - 10%.

- التضخم في روسيا سيتراجع في روسيا هذا العام إلى 12% - 15%، وفي 2023 إلى 5% - 7%، وفي العام 2024 سيبلغ مستوى 4% (المستوى المستهدف).

- رفع البنك المركزي توقعات تدفق رأس المال من روسيا في عام 2022 إلى 246 مليار دولار، من 151 مليار دولار.

- زاد البنك المركزي توقعاته لسعر النفط الروسي ماركة "يورالس" من 75 دولارا للبرميل إلى 80 دولارا للبرميل هذا العام.

- سيقوم المركزي الروسي بتقييم جدوى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي في النصف الثاني من عام 2022.

- التضخم السنوي في روسيا حسب التقديرات انخفض في 15 يوليو 2022 إلى 15.5%.

- المركزي الروسي: قد يؤدي تزايد مخاطر حدوث ركود اقتصادي في العالم إلى إضعاف الطلب على الصادرات الروسية وإضعاف الروبل.

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