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إقتصاد

هل تتوقف ألمانيا عن دعم أوكرانيا في حالة حدوث نقص في الغاز؟

Lebanon 24
24-07-2022 | 12:00
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ذكرت مجلة "سبيكتيتور" (Spectator) أن وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بوربوك، ستتوقف عن دعم أوكرانيا في حالة حدوث نقص في الغاز.

وقالت كاتبة المقال في المجلة، كاتيا هوير، إن وزيرة الخارجية الألمانية "تلعب لصالح الرئيس فلاديمير بوتين من خلال التوجه إلى كندا بطلب إعادة التوربينات الخاصة بخط الغاز نورد ستريم إلى روسيا".
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وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة الخارجية الألمانية أكدت للصحفيين أن فريقها كان يحاول إقناع الكنديين بإعادة التوربينات إلى روسيا، لأنه "بخلاف ذلك لن نتمكن من الحصول على الغاز الروسي، وبالتالي فإن مساعدة أوكرانيا، تعني أننا قد نكون أمام اضطرابات اجتماعية كبيرة".

وتعتقد كاتبة المقال أن الحكومة الألمانية فشلت في إخفاء الذعر بسبب أزمة الطاقة الوشيكة، مضيفة أن "ألمانيا لا تزال متوترة بشكل واضح، وليس من الواضح ما إذا كانت ستمتلك ما يكفي من الغاز لفصل الشتاء".
 
 
(روسيا اليوم)
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