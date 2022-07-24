كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟

بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، 29550 - 29600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 29500 - 29550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.