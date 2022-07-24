على اي سعر أقفل الدولار مساء اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم ما بين 29600 و29650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 29550 - 29600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.