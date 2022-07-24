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إقتصاد

على اي سعر أقفل الدولار مساء اليوم؟

Lebanon 24
24-07-2022 | 13:05
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم  ما بين 29600 و29650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 29550 - 29600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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