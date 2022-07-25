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إقتصاد

انخفاض أسعار النفط

Lebanon 24
25-07-2022 | 03:55
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انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، في ظل مخاوف من حدوث ركود اقتصادي، الأمر الذي قد يؤثر على الطلب العالمي على الذهب الأسود.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.75% إلى 97.64 دولار للبرميل.
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في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.74% إلى 93.97 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

ويواصل المتعاملون في أسواق الطاقة تقييم آفاق الطلب على النفط في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي، إذ أن مساعي البنوك المركزية العالمية لكبح تسارع التضخم قد تؤدي إلى الركود.
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