صفقة الحبوب تساهم في إنشاء بورصة دولية للحبوب في اسطنبول

ذكرت صحيفة "دنيا" Dünya، نقلا عن ممثلي صناعة الأغذية التركية، أن التنفيذ الناجح لصفقة الحبوب التي وقعت مؤخرا في اسطنبول قد يؤدي إلى إنشاء بورصة دولية للحبوب في المدينة التركية.

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وأفاد رئيس الرابطة التركية لمصدري البذور الزيتية والبقوليات، كاظم تايجي، بأن "توقيع الاتفاقيات الخاصة بتصدير المنتجات الزراعية (الحبوب) عبر البحر الأسود أعطى اسطنبول فرصة لتصبح واحدة من المراكز الرائدة في العالم لتحديد أسعار القمح".وقال المسؤول: "سنعمل على تحويل اسطنبول إلى مركز على المدى المتوسط والطويل أين سيتم تحديد أسعار الحبوب العالمية. قد يتم إنشاء بورصة للحبوب في اسطنبول، نحن بحاجة إلى العمل في هذا الاتجاه".وأشار رئيس الرابطة التركية إلى أن تنفيذ مثل هذه الخطط أمر واقعي للغاية بالنظر إلى أن روسيا وأوكرانيا تمثلان 30% من سوق الحبوب العالمية.ووقعت روسيا وأوكرانيا يوم الجمعة الماضي اتفاقيات في اسطنبول مع تركيا والأمم المتحدة، لرفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الزراعية الروسية إلى السوق العالمية، وتحديد آلية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. ومن المخطط أن يتم تصدير هذه الحبوب من ثلاثة موانئ وهي: أوديسا، تشيرنومورسك، ويوجني، على طول ممرات آمنة.وسيتم تفتيش سفن شحن الحبوب بحثا عن أسلحة، ولن تتمكن السفن الحربية والطائرات من الاقتراب منها دون إذن. وسيتحكم في العملية مركز تنسيق مشترك تم إنشاؤه خصيصا.