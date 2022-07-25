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إقتصاد

شركة الخطوط الجوية الجزائرية تعاني من خسائر مادية كبيرة

Lebanon 24
25-07-2022 | 16:00
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، يوم الاثنين، عن حريق اندلع في تمام الساعة الثانية فجر اليوم في مركز تموين تابع لها.

وقال بيان صادر عن شركة الخطوط الجوية الجزائرية: "إنّ الحريق لم يُخلّف خسائر بشرية، وإنّما خلّف خسائر مادية مٌعتبرة"، مشيرة إلى أن تحقيقا يجري في الحادث.
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وأفيد في هذا السياق بأن "مركز التموين، يوجد داخل مطار الجزائر بالعاصمة، على بعد 1000 متر من ساحة ركن الطائرات، ويعمل بشكل أساسي في مجال تموين الطائرات، بالإضافة لخدمات أخرى مرتبطة بها". "ٌRT"
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