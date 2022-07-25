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إقتصاد

قيود يابانية على الذهب الروسي

Lebanon 24
25-07-2022 | 14:00
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أفادت وزارة المالية اليابانية، في بيان اليوم الاثنين، إن الحظر على تصدير الذهب من روسيا إلى اليابان سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس 2022.

ووافق مجلس الوزراء الياباني على فرض حظر على استيراد الذهب الروسي في 5 يوليو الجاري، وأشار إلى أن الأحداث المرتبطة في أوكرانيا وراء فرض الحظر.
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وفرضت اليابان بالفعل عدة حزم من العقوبات ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، وطالت القيود 507 أشخاص و253 شخصية من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأكثر من 200 شركة ومنظمة روسية، بما في ذلك بنوك كبرى." برايم"

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