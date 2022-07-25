اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً



Advertisement بينماا سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا 29600 – 29625 ليرة لبنانية.

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الاثنين، تسعيرة تترواح ما بين 29600 – 29650 ليرة لبنانية.