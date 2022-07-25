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إقتصاد

اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً

Lebanon 24
25-07-2022 | 10:02
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الاثنين، تسعيرة تترواح ما بين 29600 – 29650 ليرة لبنانية.
 
بينماا سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا 29600 – 29625 ليرة لبنانية.
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