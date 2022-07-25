Advertisement

إقتصاد

دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

Lebanon 24
25-07-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-974615-637943784299996094.jpg
Doc-P-974615-637943784299996094.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم، 29650 – 29700 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 29600 – 29650 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً
lebanon 24
26/07/2022 00:19:21 Lebanon 24 Lebanon 24
كم سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم؟
lebanon 24
26/07/2022 00:19:21 Lebanon 24 Lebanon 24
انخفاض طفيف لسعر الدولار.. كم بلغ مساء اليوم في السوق الموازية؟
lebanon 24
26/07/2022 00:19:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار ينخفض.. إليكم التسعيرة الصباحية في السوق الموازية
lebanon 24
26/07/2022 00:19:21 Lebanon 24 Lebanon 24

دولار

السوق الموازية

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:12 | 2022-07-25
17:11 | 2022-07-25
17:10 | 2022-07-25
17:07 | 2022-07-25
17:02 | 2022-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website