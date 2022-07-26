Advertisement

إقتصاد

التراجع العالمي للدولار... اليكم بعض الأسباب

Lebanon 24
26-07-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-974747-637944189117563712.jpg
Doc-P-974747-637944189117563712.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقع المحلل الاقتصادي الروسي البارز، أوليغ سيروفاتكين، حدوث انخفاض في قيمة الدولار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وأشار أوليغ سيروفاتكين، المحلل البارز في قسم الأبحاث العالمية  بمؤسسة "أوتكريتي" للاستثمارات أن المكاسب التي حققها الدولار خلال العام الماضي ارتبطت بتوسيع فروق الائتمان، ولكن في الأسابيع المقبلة قد تبدأ في التقلص، وقد يؤدي ذلك، إلى جانب عوامل أخرى، إلى انخفاض قيمة الدولار.
Advertisement

ولفت الخبير إلى أنه منذ بداية الصيف الماضي، تقلص الفارق بين الثنائي اليورو/الدولار من 1.22 دولار لليورو إلى 1.02 دولار الحالي. ويرجع ذلك إلى التوقعات برفع أسعار الفائدة على نطاق واسع بشكل متزايد في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فقد اختفت تماما هذه التوقعات الآن، وبدأ السوق في انتظار انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية من ربيع عام 2023.

ويتوقع الخبير سيروفاتكين على هذه الخلفية، حدوث موجة جديدة محتملة من انخفاض قيمة الدولار على الأقل في الأسابيع المقبلة، موضحا أن "هذا قد يحدث على خلفية الانخفاض المحتمل في فروق الائتمان والإغلاق القسري لصفقات شراء الدولار من قبل كبار المضاربين"." نوفوستي"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
13:04 | 2022-07-26
09:20 | 2021-12-04
13:08 | 2022-07-26
13:30 | 2022-07-26
13:24 | 2022-07-26
13:23 | 2022-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website