Advertisement

إقتصاد

قطاع الأعمال في المانيا يتراجع بشكل ملحوظ

Lebanon 24
26-07-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-974749-637944190616387429.jpg
Doc-P-974749-637944190616387429.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أظهرت دراسة جديدة أن الثقة في قطاع الأعمال الألماني وصلت إلى أدنى مستوى لها في عامين، وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الطاقة واحتمال حدوث نقص محتمل في الغاز الطبيعي.

وحسب الدراسة التي أجراها معهد إيفو الألماني، فإن المؤشر الشهري للثقة، وهو مؤشر رئيسي لأكبر اقتصاد في أوروبا، انخفض إلى 88.6 نقطة في يوليو من 92.2 الشهر الماضي، وكان هذا هو الهبوط الثاني على التوالي، حيث وصل المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2020.
Advertisement

وتوقع الاقتصاديون انخفاضا إلى 90.1 نقطة.

وقال معهد إيفو في بيان "تتوقع الشركات أن تصبح الأعمال أكثر صعوبة في الأشهر المقبلة"، مبينا أن "ارتفاع أسعار الطاقة وخطر نقص الغاز يلقيان بثقلهما على الاقتصاد. وألمانيا على أعتاب ركود".

يذكر أنه تم استئناف شحنات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب السيل الشمالي- 1 القادم من روسيا إلى ألمانيا كما هو مقرر الأسبوع الماضي بعد توقف لمدة 10 أيام للصيانة، لكن لا يزال التدفق عند مستوى 40 بالمائة فقط من السعة الكاملة، كما كان الحال منذ منتصف يونيو.

ولا تزال التوقعات بالنسبة لعمليات التسليم المستقبلية من روسيا، والتي شكلت مؤخرا حوالي ثلث إمدادات الغاز الألمانية، غير مؤكدة.

وأعلنت الحكومة الألمانية أنها ستكثف متطلبات تخزين الغاز وتتخذ المزيد من الإجراءات لتوفير الغاز المستخدم في صناعة الطاقة وتوليد الكهرباء وتدفئة المنازل في الشتاء." AP"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
13:04 | 2022-07-26
09:20 | 2021-12-04
13:08 | 2022-07-26
16:30 | 2022-07-26
16:21 | 2022-07-26
16:13 | 2022-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website