Advertisement

إقتصاد

المخزون الاستراتيجي للقمح في مصر... كم بلغ؟

Lebanon 24
26-07-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-974750-637944192802445388.jpg
Doc-P-974750-637944192802445388.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت وزارة التموين المصرية أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في البلاد يكفي لـ 7 أشهر، لافتة إلى أن ما هو قادم في العالم يصعب التكهن به حاليا.

وفي تصريحات لبرنامج "مساء DMC"، أوضح إبراهيم العشماوي، مساعد وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، قائلا: " ما هو قادم حول العالم يصعب التكهن به حاليا..مصر لديها ما يكفي من الأقماح طيلة 7 أشهر..اللي خدمنا أن حجم المخزون من القمح زاد في مصر بفضل وجود الصوامع الجديدة والسعات التخزينية الكبرى"،  متابعا: "مصر تستقبل حاليا ما يسمى بالمجففات من أجل تخزين الذرة، كما استطعنا زيادة إنتاجية فدان القمح ليصل لـ22 أردبا للفدان، بدلا من 18 أردبا بالفدان الواحد".
Advertisement

وأضاف العشماوي: "سيتم إطلاق بورصة سلعية خلال الشهر المقبل لتقليل الحلقات الوسيطة بين المصنع والمستهلك، وبعد تدشين البورصة المصرية للسلع فسيتم البدء بالتداول عبر المنصة الإلكترونية لأول مرة في مصر، وسيكون بها منتجات كالقمح والزيوت والأرز والدواجن المجمدة ومجموعة من السلع التموينية الأخرى، بالإضافة إلى القطن والذهب..ده هيتم تداوله عبر البورصة المصرية للسلع، ومش بنلغي التجار، وهم شركاؤنا في البورصة أو سلاسل الإمداد، وهتحصل شراكات معهم والموردين في شكل تنظيمي لمنع المغالاة".

وأردف مساعد وزير التموين: "مصر تعاملت مع الأزمة العالمية فيما يتعلق بسوق السلع، فقد تم توفير الموارد المالية اللأزمة، سواء في القمح والزيوت والذرة، وبعض الدول وضعت سقفا لاستهلاك السلع الأساسية في ظل أزمة الغذاء العالمي".

وتابع العشماوي: "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وجه بإنشاء أسواق نصف جملة حتى يتم بيع السلع للمواطنين بأقل من سعر التجزئة، وبالتالي فنتمكن من توفير 20% مما يصرفه المواطن في الخضروات والفاكهة".

واستطرد: "عملنا مجموعة من المعاينات، وهناك أراضي من وزارة الزراعة والري، وتم التوافق على مجموعة من المناطق التي سيتم فيها توطين تلك الأسواق، وهي إحدى المبادرات لتقليل الأسعار على المواطنين"."الوطن"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
22:09 | 2022-07-26
09:20 | 2021-12-04
22:18 | 2022-07-26
22:20 | 2022-07-26
23:08 | 2022-07-26
23:00 | 2022-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website