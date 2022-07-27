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إقتصاد

نمو الاقتصاد العالمي... هذا ما توقعه صندوق النقد الدولي

Lebanon 24
27-07-2022 | 07:00
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خفض صندوق النقد الدولي، في تقرير له، توقعاته لنمو الاقتصادي العالمي للعام 2022 والعام 2023 إلى 3.2٪% وإلى 2.9% على التوالي، كذلك قلص توقعاته لأداء اقتصادات عالمية.

وقال الصندوق في التقرير: "واجه الاقتصاد العالمي الذي ضعف بفعل الوباء عدة صدمات: تضخم أعلى من المتوقع في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى، ونتيجة ذلك تم تشديد الأوضاع المالية، إلى جانب حدوث تباطؤ أكثر حدة من المتوقع في الاقتصاد الصيني في ظل تفشي COVID-19 والإغلاقات المرافقة لذلك، المزيد من النتائج السلبية للحرب في أوكرانيا".
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وفيما يلي أبرز النقاط التي تضمنها تقرير صندوق النقد الدولي: 

- خفض الصندوق توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للعام 2022 من 2.8% إلى 2.6%، وللعام 2023 من 2.3% إلى 1.2%.

- خفض الصندوق توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة للعام 2022 من 3.7% إلى 2.3%، وللعام 2023 من 2.3% إلى 1%.

- حسن الصندوق توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي في العام 2022، حيث يتوقع تراجعه بنسبة 6% بعد توقعات سابقة كانت عند 8.5%، وللعام 2023 يتوقع تراجع الاقتصاد بنسبة 3.5% بدلا من 2.3%.

- خفض الصندوق توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الصيني للعام 2022 من 4.4% إلى 3.3%، وللعام 2023 من 5.1% إلى 4.6%.

- خفض الصندوق توقعات نمو الاقتصاد العالمي من 3.6% إلى 3.2% للعام 2022، ومن 3.6% إلى 2.9% للعام 2023.

- الصندوق زاد توقعاته بنسبة 0.9% للتضخم إلى 8.3% في العام 2022، وإلى 5.7% في العام 2023." برايم"


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