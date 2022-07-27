محادثات بين المانيا وروسيا حول ملف الطاقة

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أفادت "دير شبيغل" بأن المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر وصل إلى موسكو لإجراء محادثات حول سياسة الطاقة، ويأتي ذلك في وقت تتخوف فيه ألمانيا من تداعيات أزمة الطاقة على اقتصادها.وجاء ذلك بحسب ما نقلته المجلة الألمانية "دير شبيغل" اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر وأقارب للسياسي، الذي كان مستشارا لألمانيا في الفترة من 1998 وحتى 2005.ووفقا للمصادر فإن الموضوع الرئيسي للمفاوضات في العاصمة الروسية سيكون إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب "السيل الشمالي-1" (خط أنابيب من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق)، لكن لم توضح المجلة بالضبط مع من سيجتمع المستشار الألماني السابق في موسكو.وأكدت زوجة المستشار الألماني السابق، سيو يون كيم شرودر، للمجلة الألمانية، أن الغرض من الزيارة هو التفاوض حول الطاقة، فيما صرح المستشار السابق نفسه للصحفيين في موسكو إنه بالعاصمة الروسية بغرض السياحة.بدوره، أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم، أن شرودر موجود بالفعل في موسكو، وأضاف، أنه لم يتم تحديد موعد لقاء بينه والرئيس الروسي، لكن بيسكوف لم يستبعد حدوث اتصالات بين الجانبين.من جهتها أفادت السفارة الألمانية في روسيا بأنها لم تشارك في تنظيم زيارة المستشار الألماني الأسبق إلى روسيا أو في التحضير لأي من لقاءاته أو مفاوضاته.وكانت آخر مرة زار فيها المستشار الألماني الأسبق بشكل رسمي موسكو في مارس الماضي لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الوضع في أوكرانيا.وتشهد أوروبا تقلبات حادة في أسعار الغاز بسبب تراجع مخزوناته وزيادة الطلب عليه وسط تراجع الإمدادات من روسيا بسبب عراقيل مرتبطة بالعقوبات المفروضة عليها. واليوم توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق سياسي بشأن الحد من استهلاك الغاز الطبيعي، استعدادا لفصل الشتاء، وذلك في ظل مخاوف من توقف إمدادات الغاز من روسيا."تاس"