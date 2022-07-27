على أي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، 29.800 ليرة للبيع و 29.850 ليرة للشراء.

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وكان سعر الصرف قد سجل 29900 - 29950 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.