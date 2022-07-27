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إقتصاد

الامانة العامة لمجلس النواب ترد على النائب سينتيا زرازير: للابتعاد عن الاثارة والتجييش والشعبوية

Lebanon 24
27-07-2022 | 07:22
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اصدرت الامانة العامة لمجلس النواب بيانا أكدت فيه ان ما اوردته النائب سينتيا زرازير من مواقف عبر بعض وسائل الاعلام امس وعبر وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح جملة وتفصيلا وقالت في بيانها : 
ان الامانة العامة لمجلس النواب في ادائها واداء موظفيها الاداري و القانوني و الاخلاقي والمسلكي ليس في قاموسهم التمييز بين اي من السادة النواب .
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ان الامانة العامة لمجلس النواب تربأ بنفسها الرد على كل ما ورد في تصريح النائب سينتيا زرازير وهي تعرف انها وزملائها منذ اليوم الاول لدخولها المجلس النيابي قد منحت كل منح لزملائها النواب من موقف لسيارتها ومكتب خاص وكل كلام منها خلاف ذلك افتراء ومجاف للحقيقة .
 تأمل الامانة العامة من النائب زرازير ان تكون بعيدة عن الاثارة والتجييش والشعبوية 
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