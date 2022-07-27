إليكم تسعيرة الدولار الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 29775 - 29825 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 29800 - 29850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.