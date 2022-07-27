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إقتصاد

إليكم تسعيرة الدولار الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم

Lebanon 24
27-07-2022 | 09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 29775 - 29825 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
 
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 29800 - 29850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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