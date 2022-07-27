دولار السوق الموازية يرتفع.. هذه تسعيرته مساء اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 29950 - 30000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 29775 - 29825 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.